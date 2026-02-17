Moreno Martins regresa al fútbol: Reconoció su deseo jugar el Mundial 2026 e hizo inédita confesión - Chilevisión

Marcelo Moreno Martins vuelve al fútbol. Tras una ola de especulaciones, el goleador histórico de Bolivia fue presentado como nuevo refuerzo de Oriente Petrolero.

El ariete regresó al profesionalismo con un objetivo claro: Ser nominado en La Verde para el repechaje en el que su selección se jugará el cupo al Mundial 2026.

Sobre este deseo, el ariete fue tajante. "No me hubiera perdonado no volver. Ese sueño de jugar un Mundial no me lo va a quitar nadie", comentó.

Respecto al colocarse otra vez los botines luego de casi dos años alejado de las canchas, el ariete aprovechó de hacer una fuerte confesión.

"Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar", sostuvo el atacante de 38 años.

De todas formas, Moreno Martins agradeció a su nuevo equipo y señaló que "ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar".

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje para el Mundial 2026?

Bolivia se medirá a Surinam por el repechaje al Mundial 2026 el próximo 26 de marzo. En caso de ganar, La Verde chocará con Irak para definir su pasaje a la cita planetaria.

El vencedor de este cruce irá al Grupo I del certamen junto a Francia, Senegal y Noruega.