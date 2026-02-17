Benfica vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO partido por playoffs Champions League - Chilevisión

Benfica y Real Madrid vuelven a toparse por la Champions League, chocando este martes por la ida de los playoffs que en un partido que promete.

Las Águilas reciben nuevamente al Merengue a tres semanas de un triunfo histórico, donde se impusieron 4-2 con un agónico gol del arquero Anatoily Trubin.

Ese tanto les permitió a los dirigidos por José Mourinho instalarse en esta ronda, soñando con sacar del camino nada menos que al mejor amigo de La Orejona.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Benfica vs Real Madrid?

El partido del Benfica ante el Real Madrid, válido por la ida de los playoffs de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, el esperado compromiso lo podrás ver por Disney + en su Plan Premium, plataforma a la que debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre el Benfica y el Real Madrid por la Champions League

El duelo de los portugueses contra La Casa Blanca inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 17 de febrero.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Da Luz de Lisboa, mientras que el árbitro designado fue el francés de 36 años François Letexier.