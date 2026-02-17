 Emiliano Amor se disculpó con Diego Valdés tras provocarle una lesión: “Fue sin intención” - Chilevisión
Emiliano Amor se disculpó con Diego Valdés tras provocarle una lesión: “Fue sin intención”

El ex jugador de Colo Colo recalcó que el cruce fue totalmente accidental. A causa de las molestias, el chileno se perderá el trascendental duelo entre Vélez y River.

Martes 17 de febrero de 2026 | 10:19

Emiliano Amor, zaguero de Defensa y Justicia, pidió disculpas a Diego Valdés tras un cruce que terminó con el volante chileno lesionado.

El hecho se dio el pasado 13 de febrero en el ampte 1-1 entre ambos equipos por el Torneo de Apertura, generando una gran alarma en el cuadro de Liniers.

Tras esta situación, el ex jugador de Colo Colo habló con TyC Sports y comentó: "Le quiero mandar un saludo (a Valdés)", recalcando que todo "fue sin intención".

"Jamás quisiera lesionar a un colega. En el partido uno no se da cuenta de lo que hizo y después uno se siente mal. Espero que se recupere pronto", agregó.

Diego Valdés será baja en Vélez

A raíz de lo ocurrido, el volante de 32 años sufrió un problema muscular y será baja por cerca de dos semanas, por lo que quedará ausente del choque entre Vélez y River.

El encuentro está fijado para el domingo 22 de febrero a las 18:30 horas de Chile, disputándose en el Estadio José Amalfitani.

La lesión llegó en un buen momento del nacional, quien se transformó en titular indiscutido en el Fortín y que se lució con dos asistencias en el triunfo 2-0 ante Boca de principios de mes.

