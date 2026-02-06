La carta maestra de Bolivia: Moreno Martins sale del retiro y apuesta a jugar repechaje al Mundial 2026 - Chilevisión

Bombazo en el fútbol sudamericano. Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la Selección de Bolivia, prepara su regreso al fútbol profesional.

El delantero tiene todo arreglado para firmar con Oriente Petrolero y concretar su gran objetivo: Jugar con La Verde el repechaje al Mundial 2026.

Sin club desde el 2024 tras dejar Independiente del Valle de Ecuador, el ariete de 38 años vistió por última vez la camiseta de su país en noviembre del 2023.

De acuerdo a medios locales, el atacante está poniéndose a punto en la parte física y apuesta a tener regularidad en su nuevo equipo, buscando ser una opción en busca de la clasificación a la cita planetaria.

DT de Bolivia responde a posible nominación de Marcelo Moreno Martins

Consultado por una posible nominación de Moreno Martins, el entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, afirmó que "la Selección está abierta para todos".

En declaraciones a Tigo Sports, el estratega sostuvo que "si Marcelo quiere estar necesita estar en un club (...) Sigo en la misma, yo nunca le he cerrado la puerta, pero necesito un jugador activo".

En septiembre del 2025, días después de asegurar su cupo al repechaje, el propio DT le había bajado el pulgar al delantero al señalar: "No es en serio lo del regreso de Marcelo Moreno Martins. Fue un grandísimo jugador, pero hace un año que no juega y primero debería conseguir club".

Bolivia disputará su chance de estar en el Mundial el próximo jueves 26 de marzo ante Surinam. En caso de ganar, la escuadra sudamericana chocará contra Irak por un boleto al gran certamen.