Copa Sudamericana: Se definieron los cruces entre la U, Palestino, Audax Italiano y Cobresal - Chilevisión

Este jueves se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que estarán Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal.

De cara a la ronda preliminar, Los Azules se medirán al conjunto árabe en un duelo en el que estarán como locales, aunque sin presencia de público producto de un castigo.

Por el otro lado, Los Mineros recibirán en el norte a Los Itálicos en un cruce que asoma bastante parejo.

Cabe recordar que esta llave es a partido único, dejando al ganador en la fase de grupos y al perdedor sin competencias internacionales por lo que queda del año.

En caso de empate en los 90 minutos, no está contemplado el tiempo extra y el vencedor se definirá directamente en los penales.

¿Cuándo jugarán los equipos chilenos la fase previa de la Sudamericana?

La fase previa de la Copa Sudamericana se jugará los primeros días de marzo, aunque los días y horarios todavía no se han publicado.