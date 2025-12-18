 Finalissima 2026: Confirman fecha y sede del esperado partido entre Argentina y España - Chilevisión
Finalissima 2026: Confirman fecha y sede del esperado partido entre Argentina y España

El esperado partido entre los ganadores de la Copa América y Eurocopa se jugará en Qatar, anticipando lo que será el Mundial 2026.

Jueves 18 de diciembre de 2025 | 10:44

Se acabó la espera. Este jueves se confirmó que la FInalissima entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo del 2026.

El esperado duelo se jugará en Lusail, Qatar, mismo recinto en el que realizó la final de La Albiceleste y Francia por el Mundial 2022.

De esta forma, los trasandinos tendrán una prueba de fuego frente a La Roja europea pensando en la cita planetaria del próximo año, la que arrancará solamente dos meses y medio después del cotejo.

¿Por qué Argentina y España juegan la Finalissima?

La Finalissima enfrenta a los campeones de la Copa América y Eurocopa, siendo una especie de reemplazo de la antigua Copa Confederaciones.

La escuadra comandada por Lionel Messi se quedó con el torneo continental sudamericano tras superar a Colombia, imponiéndose 1-0 con gol de Lautaro Martínez.

Por su parte, Los Hispanos vencieron a Inglaterra en la gran final del certamen del viejo continente, lo que los colocó como uno de los favoritos a quedarse con el Mundial 2026.

El compromiso estará marcado por el cruce de La Pulga con Lamine Yamal, figuras de sus respectivas selecciones.

