“Pedazo de...”: Futbolista expone crueles mensajes de hinchas y causa preocupación en España - Chilevisión

Impacto ha causado la situación de Sergio Camello, futbolista del Rayo Vallecano de España que expuso un mensaje de odio de parte de un hincha.

El delantero dio a conocer un comentario enviado vía Instagram por un individuo, el cual le llegó tras el empate 0-0 de su club ante el Real Oviedo por la fecha 13° de la liga local.

Cansado del constante odio, el propio jugador decidió hacer pública esta situación que ha generado preocupación en el país.

El fuerte mensaje publicado por Sergio Camello

En el escrito, el aficionado le escribió al jugador de 24 años: "Basura, hijo de... ¿Qué coño tiene de malo patear el balón hacia la portería?".

"Que te dé cancer y te caigas muerto en el campo, pedazo de mier...", agregó el usuario en el texto que ya se transformó en viral.

Formado en el Atlético de Madrid, Camello a mediados del 2022 al Rayo Vallecano en el que se ha transformado en una pieza importante para el plantel.

Su momento de gloria llegó en Juegos Olímpicos París 2024, anotando un doblete en el triunfo 5-3 sobre Francia que le dio el oro a España.

El triunfo le permitió a La Roja europea subirse a lo más alto del podio por segunda vez en su historia en el fútbol masculino, igualando la hazaña de Barcelona 1992.

