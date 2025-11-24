Grosero error: Real Madrid pide disculpas por confundir a hermano de Diogo Jota con otro jugador - Chilevisión

Una insólita situación se produjo en la previa del empate 2-2 entre el Real Madrid y el Elche, luego de que el Merengue confundiera a Andre Silva, hermano del fallecido jugador Diogo Jota.

En la Asamblea General Ordinaria del club de este domingo se proyecto un video, donde el objetivo era recordar a las personalidades del mundo del fútbol que murieron en estos últimos meses.

En el registro se vio al portugués del Liverpool, pero se enredaron con su hermano que tiene el mismo nombre que un delantero del rival que enfrentaron este domingo.

En concreto, la pieza audiovisual tenía la imagen del ariete que milita en la liga española y no la de la víctima, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las disculpas del Real Madrid por confusión con Andre Silva

A raíz de esta situación, La Casa Blanca pidió perdón a todas las partes involucradas, incluyendo al Elche y a las familias de ambos jugadores.

"El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", señalaron en un comunicado.

Con el correr de las horas, el Merengue publicó en su sitio oficial el video con el obituario corregido, situación que dio la vuelta al mundo.

El vídeo del Madrid para rendir homenaje a los fallecidos en 2025 en el que aparece André Silva, actual jugador del Elche, en lugar del hermano de Diogo Jota pic.twitter.com/Aliq92gPOo — MARCA (@marca) November 23, 2025