 Grosero error: Real Madrid pide disculpas por confundir a hermano de Diogo Jota con otro jugador - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Grosero error: Real Madrid pide disculpas por confundir a hermano de Diogo Jota con otro jugador

El insólito error se produjo en un video que buscaba homenajear a figuras del deporte, donde terminaron colocando la imagen de otro futbolista del mismo nombre.

Lunes 24 de noviembre de 2025 | 11:36

Una insólita situación se produjo en la previa del empate 2-2 entre el Real Madrid y el Elche, luego de que el Merengue confundiera a Andre Silva, hermano del fallecido jugador Diogo Jota.

En la Asamblea General Ordinaria del club de este domingo se proyecto un video, donde el objetivo era recordar a las personalidades del mundo del fútbol que murieron en estos últimos meses.

En el registro se vio al portugués del Liverpool, pero se enredaron con su hermano que tiene el mismo nombre que un delantero del rival que enfrentaron este domingo.

En concreto, la pieza audiovisual tenía la imagen del ariete que milita en la liga española y no la de la víctima, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

Las disculpas del Real Madrid por confusión con Andre Silva

A raíz de esta situación, La Casa Blanca pidió perdón a todas las partes involucradas, incluyendo al Elche y a las familias de ambos jugadores.

"El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", señalaron en un comunicado.

Con el correr de las horas, el Merengue publicó en su sitio oficial el video con el obituario corregido, situación que dio la vuelta al mundo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Racing vs River: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Torneo Clausura de Argentina

Se salvó de milagro: El blooper de Brayan Cortés que casi sentencia a Peñarol ante Nacional

Ahora es vidente: La llamativa seña de Carlos Palacios en triunfo de Boca que se hizo viral

El llamativo gesto de Jorge Sampaoli tras agónica derrota en final de la Copa Sudamericana
Publicidad
Publicidad