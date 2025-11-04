¡Duelo de titanes! Real Madrid no pudo ante Liverpool y Bayern Múnich venció al PSG en la Champions League - Chilevisión

Esta martes se vivió una nueva jornada de la Champions League, encuentros válidos por la fecha 4° en la que Real Madrid y Bayern Múnich rescataron puntos en sus respectivos duelos.

Los Merengues viajaron hasta Inglaterra para medirse ante Liverpool e intentar continuar con su puntaje perfecto en esta edición del certamen, pero cortaron su racha de invictos.

Tras una primera parte sin goles, en el segundo tiempo The Reds aprovecharon la localía y consiguieron quedarse con los tres puntos tras imponerse por 1-0, con anotación de Alexis Mac Allister (61').

Bayern Múnich celebró ante PSG

En el otro duelo que se tomó la jornada, Bayern Múnich se impuso de visita ante el PSG por 2-1 en un trabajado encuentro y continúa con su campaña perfecta en Champions League.

El conjunto alemán se puso en ventaja a primera hora del partido, gracias al gol de Luis Díaz cuando iban solo 4 minutos en juego.

A los 32', el colombiano apareció nuevamente en el área rival y anotó su doblete para dejar en ventaja al Bayern.

A pesar del dominio, PSG no decayó y fue en busca del descuento, encontrando el gol en la acción de João Neves (74') que selló el definitivo 2-1.