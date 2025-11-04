 PSG vs Bayern Múnich: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Champions League - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

PSG vs Bayern Múnich: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Champions League

PSG se enfrenta al Bayern Múnich por la fecha 4° de la fase de liga de la Champions League, encuentro al que ambos equipos llegan como líderes.

Martes 4 de noviembre de 2025 | 12:05

PSG recibe al Bayern Múnich en uno de los partidos más esperados por el mundo del fútbol, el que es válido por la fecha 4° de la fase de liga de la Champions League.

Los parisinos y el elenco bávaro llegan a este encuentro como líderes de la etapa, con los franceses sacando una leve ventaja al tener más goles convertidos.

A esto hay que sumar que los alemanes buscan revancha luego de la derrota en el Mundial de Clubes, donde los dirigidos por Luis Enrique se impusieron 2-0 en los cuartos de final.

Cómo ver el partido de PSG y Bayern Múnich EN VIVO y ONLINE

El partido del PSG ante el Bayern Múnich, válido por la fecha 4° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, el esperado compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming Disney +, a la cual debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League

El encuentro entre los galos y el conjunto germano inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 4 de noviembre.

El cotejo se juega en el Parque de los Príncipes de París, mientras que el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Es una de las grandes promesas del fútbol, jugó el Mundial Sub 20 y ahora su club le puso precio

Liverpool vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League

Tragedia en el fútbol: DT murió tras sufrir un infarto en pleno partido de la liga de Serbia

La categórica respuesta de Cristiano Ronaldo al ser consultado sobre si Messi es mejor que él
Publicidad
Publicidad