PSG vs Bayern Múnich: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Champions League - Chilevisión

PSG recibe al Bayern Múnich en uno de los partidos más esperados por el mundo del fútbol, el que es válido por la fecha 4° de la fase de liga de la Champions League.

Los parisinos y el elenco bávaro llegan a este encuentro como líderes de la etapa, con los franceses sacando una leve ventaja al tener más goles convertidos.

A esto hay que sumar que los alemanes buscan revancha luego de la derrota en el Mundial de Clubes, donde los dirigidos por Luis Enrique se impusieron 2-0 en los cuartos de final.

Cómo ver el partido de PSG y Bayern Múnich EN VIVO y ONLINE

El partido del PSG ante el Bayern Múnich, válido por la fecha 4° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, el esperado compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming Disney +, a la cual debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League

El encuentro entre los galos y el conjunto germano inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 4 de noviembre.

El cotejo se juega en el Parque de los Príncipes de París, mientras que el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.