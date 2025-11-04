Liverpool vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Liverpool y Real Madrid paralizan el planeta con uno de los partidos más esperados de la Champions League, enfrentándose este martes por la fecha 4° de la fase de liga.

The Reds busca salir de un impensado mal momento en el que solamente ganó dos de sus últimos ocho partidos, lo que ha generado cuestionamientos al plantel y al entrenador Arne Slot.

Por el otro lado están Los Merengues, quienes parecen haberle tomado la mano al DT Xabi Alonso al conseguir seis triunfos de manera consecutiva.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Liverpool vs Real Madrid?

El partido del Liverpool ante el Real Madrid, válido por la fecha 4° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Liverpool y Real Madrid por la Champions League

El compromiso del conjunto inglés ante La Casa Blanca inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 4 de noviembre.

El escenario el mítico estadio Anfield, mientras que el árbitro designado por la UEFA fue el rumano István Kovács.