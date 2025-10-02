A meses de fatal accidente: Liverpool confirma importante decisión con contrato de Diogo Jota - Chilevisión

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ratificó que el club le pagará a la familia de Diogo Jota los dos años de contrato que le quedaban con los ingleses.

A comienzos de esta semana, confirmó que se respetará el acuerdo dado a conocer tras la muerte del futbolista portugués a comienzos de julio.

El delantero falleció junto a su hermano, André Silva, en un fatal accidente de tránsito en España, hecho que generó gran conmoción en el plantel y en el mundo del fútbol.

En declaraciones a un medio local, consignadas por The Sun, el entrenador de The Reds afirmó: "Tal vez la gente piense que es normal (pagar el vínculo), pero no lo es en el fútbol".

"Se critica principalmente a los propietarios, al igual que a los directivos, pero es encomiable la forma en que han gestionado la situación, pagando a su esposa y a sus hijos todo el dinero del contrato", agregó.

El salario de Diogo Jota en el Liverpool

El medio británico aseguró que Jota percibía en el Liverpool 140.000 libras esterlinas por semana, equivalentes a más de 180 millones de pesos chilenos.

Slot valoró la forma en la que se comportaron los hinchas del actual campeón de la Premier League, recalcando que "después de esa tragedia, cuántas flores había, todos los monumentos conmemorativos. Casi me emociono al pensarlo".

"Hay momentos en los que me pregunto: '¿Qué deben sentir ahora su esposa y sus hijos?'", agregó el DT.

La decisión del club se suma al gesto de los jugadores del Chelsea, quienes donaron sus premios obtenidos en el Mundial de Clubes a la familia del portugués.