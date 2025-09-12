Escándalo: Futbolista se indigna tras insinuación de romance con viuda de Diogo Jota - Chilevisión

Muy molesto se mostró Ruben Neves tras la insinuación de un romance con Rute Cardoso, esposa del fallecido futbolista portugués, Diogo Jota.

A más de dos meses del trágico deceso, que se dio producto de un accidente de tránsito en compañía de su hermano, un medio luso aludió a la "cercanía" de la pareja del delantero del Liverpool con su mejor amigo, quien se desempeña en el Al Hilal de Arabia Saudita.

En concreto, TV Guía tituló: "Ruben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo", acompañando todo con una foto en la que ambos se están mirando.

El artículo, y especialmente la imagen, generó la indignación de Neves, quien respondió en sus redes sociales y apuntó: "Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie".

"La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada. Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica", agregó.

Ruben Neves exige "respeto" tras polémica foto

En su respuesta, que publicó en el Instagram del medio, el futbolista recalcó que todos los cercanos "hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible".

"La elección de esta foto es tan infeliz como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás", agregó.

El portugués insistió: "Una vez más, digo que estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias".