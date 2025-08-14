 Tras fatal accidente: El gran gesto que tendrán jugadores del Chelsea con la familia de Diogo Jota - Chilevisión
Tras fatal accidente: El gran gesto que tendrán jugadores del Chelsea con la familia de Diogo Jota

El plantel del conjunto londinense acordó hacer una importante donación a los cercanos al futbolista portugués y su hermano, quienes perdieron la vida a comienzos de julio.

Jueves 14 de agosto de 2025 | 11:34

Los gestos de diferentes clubes y entidades por la muerte de Diogo Jota no paran. Ahora, se detalló que el plantel del Chelsea donará sus premios obtenidos en el Mundial de Clubes a la familia del portugués.

Según consignó The Athletic, los jugadores del conjunto londinese recibieron cerca de 14 millones de euros por quedarse con el torneo a mediados de julio.

A raíz del título, cada futbolista obtuvo aproximadamente 430.000 de la divisa europea que donarán al luso y a su hermano, Andre Felipe, ambos fallecidos en un accidente automovilístico en Zamora, España.

Los portugueses del Chelsea con los que compartió Diogo Jota

Actualmente, el Chelsea cuenta con tres portugueses en su plantel: Renato Veiga, Dario Essugo y el delantero Pedro Neto.

Este último era uno de las más cercanos a Jota junto a Rúben Neves (jugador del Al Hilal), compartiendo almuerzos y largas conversaciones en la Selección.

De hecho, medios británicos afirmaron que Neto quedó "devastado" al enterarse del deceso, pero decidió mantenerse en la concentración y homenajearlo en cancha.

A es te noble gesto se suman los minutos de silencio que tendrá el comienzo de la Premier League, además del mosaico especial que desplegará el Liverpool en su estreno ante el Bournemouth.

