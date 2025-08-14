Tras fatal accidente: El gran gesto que tendrán jugadores del Chelsea con la familia de Diogo Jota - Chilevisión

El plantel del conjunto londinense acordó hacer una importante donación a los cercanos al futbolista portugués y su hermano, quienes perdieron la vida a comienzos de julio.
Jueves 14 de agosto de 2025 | 11:34
Los gestos de diferentes clubes y entidades por la muerte de Diogo Jota no paran. Ahora, se detalló que el plantel del Chelsea donará sus premios obtenidos en el Mundial de Clubes a la familia del portugués.
Según consignó The Athletic, los jugadores del conjunto londinese recibieron cerca de 14 millones de euros por quedarse con el torneo a mediados de julio.
A raíz del título, cada futbolista obtuvo aproximadamente 430.000 de la divisa europea que donarán al luso y a su hermano, Andre Felipe, ambos fallecidos en un accidente automovilístico en Zamora, España.
Actualmente, el Chelsea cuenta con tres portugueses en su plantel: Renato Veiga, Dario Essugo y el delantero Pedro Neto.
Este último era uno de las más cercanos a Jota junto a Rúben Neves (jugador del Al Hilal), compartiendo almuerzos y largas conversaciones en la Selección.
De hecho, medios británicos afirmaron que Neto quedó "devastado" al enterarse del deceso, pero decidió mantenerse en la concentración y homenajearlo en cancha.
A es te noble gesto se suman los minutos de silencio que tendrá el comienzo de la Premier League, además del mosaico especial que desplegará el Liverpool en su estreno ante el Bournemouth.