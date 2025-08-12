Semanas antes de fatal accidente: Liverpool impacta y revela inédita entrevista de Diogo Jota - Chilevisión

Liverpool sorprendió al revelar lo que fue la última entrevista de Diogo Jota, futbolista portugués que murió en un fatal accidente de tránsito el pasado 3 de julio.

El luso perdió la vida junto a su hermano André Silva en Zamora, España, luego de chocar su Lamborghini, situación que conmocionó a todo el mundo del deporte.

Ahora, The Reds publicó un adelanto del documental "Campeones 24-25: La historia interna", donde se contaron las sensaciones de conquistar la reciente Premier League.

En su participación, el delantero rememoró un trascendental gol en el clásico ante el Everton, afirmando que que fue "una temporada muy dura para mí, pero siempre estuve allí luchando y pude ayudar al equipo ese día y estoy orgulloso de lo que pude hacer".

"Es difícil de describir. Esa es la sensación que busco cuando juego al fútbol, por eso uno pone toda su vida y todo su esfuerzo en momentos como ese, momentos en los que se puede decidir un partido importante", agregó.

La última entrevista de Diogo Jota

Según consignó el Daily Mail, Jota afirmó en la pieza audiovisual: "Como delantero, la mejor manera de jugar es marcar un gol. Vale la pena seguir buscando momentos así. Te sientes increíble".

Sobre el conseguir el ansiado trofeo, el atacante de 28 años indicó que "es algo que ni siquiera podía soñar cuando era niño. Quería jugar en la Premier League pero nunca imaginé que ganaría".

"Son imágenes que quedarán para siempre. Es un logro extraordinario para un hombre pequeño que vino de Gondomar (Portugal), donde tuve este sueño", añadió.

Finalmente, el luso recalcó: "Por fin lo logramos. Pero es un momento que atesoraré para siempre, como dije, porque es un logro extraordinario".

Mira el video acá