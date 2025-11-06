La sincera reflexión de Cristiano Ronaldo: Reveló motivos de su ausencia en funeral de Diogo Jota - Chilevisión

Cristiano Ronaldo dio a conocer los motivos por los que no asistió al funeral de Diogo Jota, futbolista que murió en julio pasado y con el que coincidió en la Selección de Portugal.

El delantero del Liverpool falleció en un fatal accidente de tránsito en España, instancia en la que también perdió la vida su hermano André Silva.

En medio del dolor de sus cercanos y del mundo del fútbol, el actual jugador del Al Nassr decidió no ir al velorio realizado en su tierra natal.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Diogo Jota?

El experimentado jugador luso fue consultado sobre esta ausencia en entrevista con el periodista Piers Morgan, donde aclaró la situación.

"Dos cosas, la gente me critica mucho, pero no me importa, porque cuando sientes que tienes la consciencia tranquila no tienes que preocuparte por lo que dicen los demás", comentó.

Ronaldo recalcó que "Uno de los motivos por los que no fui (al funeral) es porque desde que mi padre falleció nunca he vuelto a pisar un cementerio".

"Todos saben mi reputación, donde voy todo se convierte en un circo. Si hubiera ido, la atención habría ido hacia mí y no quería eso. Lloré mucho. Diogo era uno de nosotros", agregó.

CR7 recalcó que "no necesito estar en primera línea para que la gente me vea. No necesito estar delante de una cámara para que la gente sepa lo que hago, eso lo hago detrás de las cámaras".