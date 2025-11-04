La categórica respuesta de Cristiano Ronaldo al ser consultado sobre si Messi es mejor que él - Chilevisión

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sumó un nuevo capítulo. Ahora, el portugués entregó una contundente respuesta sobre si La Pulga es mejor futbolista.

El delantero del Al Nassr conversó con el periodista británico Piers Morgan, instancia en la que trató diferentes temas de su vida personal y futbolística.

En un adelantero de la entrevista, el luso fue consultado por las constantes comparaciones con el actual jugador del Inter Miami.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi?

Al respecto, Ronaldo contestó fiel a su estilo. "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde", replicó.

Morgan le preguntó al ariete de 40 años por la opinión de Wayne Rooney, su ex compañero en el Manchester United que afirmó que el trasandino superaba al portugués.

En ese punto, CR7 recalcó que dicho comentario "no me supone ningún problema", dando por cerrado el tema.

El luso y el argentino protagonizaron una de las rivalidades más electrizantes de la historia, donde tuvieron varios cruces mientras militaban en el Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

Así está el historial entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi