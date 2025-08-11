Suenan las campanas: Cristiano Ronaldo se casa con Georgina Rodríguez tras 9 años de relación - Chilevisión

Un importante paso darán Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, luego de que anunciaran que se van a casar tras 9 años de relación.

A través de sus redes sociales, la modelo confirmó el compromiso junto a la foto de un anillo. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió.

La imagen generó una ola de reacciones de los seguidores de ambos, donde recibieron felicitaciones por este importante paso.

Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez

El matrimonio de futbolista del Al Nassr con la influencer argentina se dará tras empezar una relación en 2016 tras un particular encuentro.

El primer flechazo se dio en una tienda de lujo en Madrid, lugar en el que Rodríguez trabajaba como asistente y en el que vio entrar al entonces jugador del Real Madrid.

Desde entonces, comenzaron un noviazgo que incluyó hijos y estadía en Italia, Inglaterra y Arabia Saudita, países en los que el delantero ha desarrollado los últimos años de su carrera.

Pese a que todavía no hay fecha establecida, medios internacionales especularon con que la boda del portugués y la trasandina podría darse a comienzos del 2026.