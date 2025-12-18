Acusó una deuda de su club: La última publicación de futbolista asesinado en Ecuador - Chilevisión

Conmoción ha causado en Ecuador la muerte de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de dicho país que fue asesinado en Guayaquil.

La Policía informó que dos hombres en moto dispararon contra el jugador, su esposa y su madre, quienes lo acompañaban en el momento de la tragedia.

Horas antes de su fallecimiento, el jugador de 33 años se manifestó en sus redes sociales por una incómoda situación que estaba pasando en su club.

La denuncia de Mario Pineida en redes sociales

El último posteo en redes sociales del jugador es una denuncia contra su propia institución, acusando que la dirigencia no había pagado el sueldo del plantel.

El lateral compartió un comunicado en el que se indicaba que había cuatro meses adeudados, lo que también afectaba a funcionarios del equipo.

A raíz de esto, los futbolistas decidieron paralizar los entrenamientos con miras a la próxima temporada, caso que había generado controversia en el país.

Pineida tuvo una destacada carrera que incluyó pasos por Independiente del Valle, Fluminense y la Selección de Ecuador, llegando a disputar la Copa América 2021.

Por ahora, las autoridades siguen investigando el deceso e intentando dar con el paradero de los autores del crimen.

