Impacto: Futbolista sufre atentado mientras iba al entrenamiento y genera remezón en Ecuador - Chilevisión

Remezón ha generado en Ecuador la situación de Bryan Angulo, futbolista de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo que fue terminó herido tras ser víctima de un atentado en la provincia de Manabí.

De acuerdo a lo informado por su club, el jugador, apodado "Cuco", recibió atención médica oportunidad luego de un hecho en que se atentó "contra su vida".

A través de un comunicado, la institución afirmó que varios integrantes del plantel "han recibido amenazas" en la previa del partido ante Búos ULVR, el que en principio estaba programado para este viernes 17 de octubre.

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión", agregaron.

Detienen a dos personas por ataque a Bryan Angulo

Luego del preocupante hecho, la Fiscalía General del Estado informó que dos sujetos fueron detenidos por su presunta participación en el ataque.

Una de las heridas del delantero de 29 años sería en la pierna, aunque las autoridades recalcaron que su salud es estable.

Nacido en Guayaquil en noviembre de 1993, Angulo pasó por importantes equipos como Emelec, Cruz Azul de México, Santos de Brasil y Mushuc Runa, entre otros.