Futbolista murió tras fatal accidente y genera conmoción en Ecuador: Las causas del deceso - Chilevisión

El futbol sudamericano está de luto por la muerte de Marcos Olmedo, jugador ecuatoriano del Mushuc Runa que falleció este domingo en un accidente de tránsito.

El joven de 26 años perdió la vida en la provincia de Esmeraldas, luego de impactar el vehículo que manejaba contra otro automóvil.

Producto del fatal choque, otras dos personas perdieron la vida en un suceso que ha generado conmoción en todo el país.

Las posibles causas de muerte de Marcos Olmedo

Información preliminar indica que el deceso se habría dado cerca de las 7 de la mañana de este 24 de agosto, donde el mediocampista presuntamente se quedó dormido mientras conducía.

Las autoridades están realizando las pericias necesarias, analizando un video en el que se observa que uno de los vehículos va por el carril contrario segundos antes de la colisión y que un motociclista logra evadir el golpe.

Nacido en junio de 1999, Olmedo comenzó su carrera en el Aucas, pasando posteriormente por Macará, Liga de Quito y El Nacional.

Su último club fue el Mushuc Runa, al que llegó a mediados de este 2025 y en el que alcanzó a jugar solamente cuatro partidos por la liga local.

La última participación que tuvo con el Ponchito fue el pasado sábado 23 de agosto, día en que fue suplente y no sumó minutos en la derrota 2-1 ante Macará por la Serie A de Ecuador.