FIFA aumenta los premios para el Mundial 2026: El millonario monto que se llevará el campeón - Chilevisión

FIFA aumenta los premios para el Mundial 2026: El millonario monto que se llevará el campeón

727 millones de dólares se repartirán entre las selecciones que disputen la cita planetaria, cifra que es superior a la de Qatar 2022.

Jueves 18 de diciembre de 2025 | 09:26

La FIFA ratificó un importante aumento en los premios para el Mundial 2026, superando en un 50% el monto repartido en comparación a Qatar 2022.

El ente rector del fútbol mundial distribuirá un total de 727 millones de dólares, los que se repartirán entre las 48 selecciones que juguen la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, a cada escuadra se le entregará US$1,5 millones por concepto de "gasto de preparación".

¿Cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026?

Con este incremento, el campeón del certamen quedará en la historia a nivel deportivo y económico al recibir un total de US$50 millones.

En tanto, el subcampeón tendrá como premio de consuelo US$ 33 millones, cuatro millones más que el que acabe en el tercer lugar.

En cuanto a los que queden en eliminados en primera ronda, que serán 16 selecciones, la FIFA les dará US$ 9 millones.

Los millones que entregará el Mundial 2026

  • Campeón: US$50millones
  • Subcampeón: US$ 33 millones
  • Tercer lugar: US$ 29 millones
  • Cuarto lugar: US$ 27 millones
  • 5° al 8° puesto: US$ 19 millones
  • 9° al 16° puesto: US$ 15 millones
  • 17° al 32°: US$ 11 millones
  • 33° al 48° (eliminados en primera ronda): US$ 9 millones

