Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios en Chile de todos los partidos de fase de grupos - Chilevisión

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la FIFA ya confirmó el fixture, horarios y estadios que albergarán los partidos primeros 72 partidos del torneo.
La cita planetaria, que contará 48 selecciones por primera vez en la historia, tendrá su puntapié inicial el 11 de junio de 2026 con el partido que enfrentará a México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca.
Entre los duelos más llamativos de la fase de grupos están Brasil frente a Marruecos (grupo C), Uruguay ante España (grupo H) y Portugal vs Colombia (grupo K).
Revisa el fixture completo de la fase de grupos del Mundial 2026
Las selecciones participantes del Mundial 2026 ya conocieron las sedes en las que deberán jugar y el orden de sus rivales.
Este es el fixture de la fase de grupos con horarios de Chile:
Grupo A
- México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca -jueves 11/06 - 17:00 horas
- Corea del Sur vs. Europa D – Estadio Guadalajara - jueves 11/06 - 00:00 horas
- Europa D vs. Sudáfrica – Atlanta Stadium - jueves 18/06 - 14:00 horas
- México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara - jueves 18/06 - 23:00 horas
- Europa D vs. México – Estadio Azteca - miércoles 24/06 - 23:00 horas
- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey - miércoles 24/06 - 23:00 horas
Grupo B
- Canadá vs. Europa A – Toronto Stadium - viernes 12/06 - 17:00 horas
- Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium - sábado 13/06 17:00 horas
- Suiza vs. Europa A – Los Angeles Stadium - jueves 18/06 - 17:00 horas
- Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver - jueves 18/06 - 20:00 horas
- Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver - miércoles 24/06 - 17:00 horas
- Europa A vs. Qatar – Seattle Stadium - miércoles 24/06 - 17:00 horas
Grupo C
- Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey Stadium - sábado 13/06 - 20:00 horas
- Haití vs. Escocia – Boston Stadium - sábado 13/06 - 23:00 hs
- Escocia vs. Marruecos – Boston Stadium - viernes 19/06 - 23:00 horas
- Brasil vs. Haití – Philadelphia Stadium - viernes 19/06 - 20:00 horas
- Escocia vs. Brasil – Miami Stadium - miércoles 24/06 - 20:00 horas
- Marruecos vs. Haití – Atlanta Stadium - miércoles 24/06 - 20:00 horas
Grupo D
- Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium - viernes 12/06 - 23:00 horas
- Australia vs. Europa C – BC Place Vancouver - sábado 13/06 - 00:00 horas
- Europa C vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium - viernes 19/06 - 00:00 horas
- Estados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium - viernes 19/06 - 17:00 horas
- Europa C vs. Estados Unidos – Los Angeles Stadium - jueves 25/06 - 00:00 horas
- Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Arena Stadium - jueves 25/06 - 00:00 horas
Grupo E
- Alemania vs. Curazao – Houston Stadium - domingo 14/06 - 15:00 horas
- Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia Stadium - domingo 14/06 - 21:00 horas
- Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto Stadium - sábado 20/06 - 18:00 horas
- Curazao vs. Ecuador – Kansas City Stadium - sábado 20/06 - 22:00 horas
- Ecuador vs. Alemania – New York / New Jersey Stadium - jueves 25/06 - 18:00 horas
- Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia Stadium - jueves 25/06 - 18:00 horas
Grupo F
- Países Bajos vs. Japón – Dallas Stadium - domingo 14/06 - 18:00 horas
- Europa B vs. Túnez – Estadio Monterrey - domingo 14/06 - 00:00 horas
- Japón vs. Túnez – Estadio Monterrey - sábado 20/06 - 00:00 horas
- Países Bajos vs. Europa B – Houston Stadium - sábado 20/06 - 15:00 horas
- Túnez vs. Países Bajos – Dallas Stadium - jueves 25/06 - 21:00 horas
- Japón vs. Europa B – Kansas City Stadium - jueves 25/06 - 21:00 horas
Grupo G
- Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium - lunes 15/06 - 17:00 horas
- Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles Stadium - lunes 15/06 - 23:00 horas
- Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium - domingo 21/06 - 17:00 horas
- Egipto vs. Nueva Zelanda – BC Place Vancouver - domingo 21/06 - 23:00 horas
- Nueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vancouver - sábado 27/06 - 01:00 horas
- Egipto vs. Irán – Seattle Stadium - sábado 27/06 - 01:00 horas
Grupo H
- España vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium - lunes 15/06 - 14:00 horas
- Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami Stadium - lunes 15/06 - 20:00 horas
- España vs. Arabia Saudita – Atlanta Stadium - domingo 21/06 - 14:00 horas
- Cabo Verde vs. Uruguay – Miami Stadium - domingo 21/06 - 20:00 horas
- Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara - viernes 26/06 - 22:00 horas
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston Stadium - viernes 26/06 - 22:00 horas
Grupo I
- Francia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium - martes 16/06 - 17:00 horas
- Repechaje 2 vs. Noruega – Boston Stadium - martes 16/06 - 19:00 horas
- Francia vs. Repechaje 2 – Philadelphia Stadium - lunes 22/06 - 19:00 horas
- Noruega vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium - lunes 22/06 - 22:00 horas
- Noruega vs. Francia – Boston Stadium - viernes 26/06 - 17:00 horas
- Senegal vs. Repechaje 2 – Toronto Stadium - viernes 26/06 - 17:00 horas
Grupo J
- Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium - martes 16/06 - 02.00 horas
- Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium - martes 16/06 - 00:00 horas
- Argentina vs. Austria – Dallas Stadium - lunes 22/06 - 15:00 horas
- Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium - martes 23/06 - 01:00 horas
- Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium - sábado 27/06 - 00:00 horas
- Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium - sábado 27/06 - 00:00 horas
Grupo K
- Portugal vs. Repechaje 1 – Houston Stadium - miércoles 17/06 - 15:00 horas
- Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Azteca - miércoles 17/06 - 00:00 horas
- Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium - martes 23/06 - 15:00 horas
- Repechaje 1 vs. Colombia – Estadio Guadalajara - martes 23/06 - 00:00 horas
- Colombia vs. Portugal – Miami Stadium - sábado 27/06 - 21:30 horas
- Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium - sábado 27/06 - 21:30 horas
Grupo L
- Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium - miércoles 17/06 - 18:00 horas
- Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium - miércoles 17/06 - 21:00 horas
- Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium - martes 23/06 - 18:00 horas
- Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium - martes 23/06 - 21:00 horas
- Panamá vs. Inglaterra – New York / New Jersey Stadium - sábado 27/06 - 19:00 horas
- Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium - sábado 27/06 - 19:00 horas