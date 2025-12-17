 Denuncia formal ante la FIFA: Selección exige jugar el repechaje al Mundial y desata polémica en África - Chilevisión
Denuncia formal ante la FIFA: Selección exige jugar el repechaje al Mundial y desata polémica en África

Nigeria presentó un reclamó formal por supuesta alineación indebida de República Democrática del Congo, escuadra que disputará el internacional en marzo del 2026.

Miércoles 17 de diciembre de 2025 | 11:19

Una enorme polémica se ha generado en África con la denuncia de Nigeria, selección que pretende tomar el lugar de República Democrática del Congo en el repechaje al Mundial 2026.

Las Súper Águilas presentaron un reclamo formal ante la FIFA, acusando que su rival utilizó futbolistas que no cumplían con los requisitos en los playoffs en los que fueron derrotados en penales.

Los Leopardos se impusieron el 16 de noviembre pasado luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario, triunfo que les permitió seguir soñando con la cita planetaria.

La denuncia de Nigeria contra RD Congo

Según consignó Marca, la Federación de Nigeria afirmó que varios jugadores de RD Congo infringieron la norma local al tener doble nacionalidad.

El proceso administrativo habría sido ilegal, incumpliendo la constitución del propio país en un hecho que podría tener graves consecuencias.

Algunos de los implicados serían Aaron Wan-Bissaka, lateral del West Ham y nacido en Inglaterra, y Noah Sadiki del Sunderland, oriundo de Bélgica.

A raíz de esto, los nigerianos pretenden tomar el lugar su rival en el repechaje internacional, donde esperan por el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica.

El vencedor de esta llave irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

