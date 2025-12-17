PSG vs Flamengo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final de la Copa Intercontinental - Chilevisión

PSG y Flamengo definen este miércoles la Copa Intercontinental, enfrentándose por la gran final en un partido que promete.

El Mengao de Erick Pulgar quiere cerrar un año brillante, donde obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao tras una extraordinaria campaña.

Por el otro lado está el campeón de la Champions League, quienes vienen de arrasar en los premios The Best que incluyó a Ousmane Dembélé como el Mejor Jugador de la temporada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de PSG vs Flamengo?

El partido de PSG ante Flamengo, válido por la gran final de la Copa Intercontinental, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO también emitirá este histórico duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre PSG y Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

El compromiso de Los Cariocas contra los franceses inicia a las 14:00 horas de Chile de este miércoles 17 de diciembre.

El recinto para esta tremenda definición es el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar, donde se espera un gran marco de público.