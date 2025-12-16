Kylian Mbappé gana millonaria demanda al PSG: El brutal monto que deberá pagarle el club - Chilevisión

Kylian Mbappé le dio un golpe letal al PSG, luego de que el Tribunal de lo Laboral de París condenara al club a pagarle un millonario monto por salarios y bonificaciones.

El delantero acusó al club de no ejecutar los últimos tres pagos de su sueldo el 2024, año en que pasó al Real Madrid en una mediática transferencia.

Tras iniciar acciones legales, la institución francesa se defendió señalando que eso formaba parte de un "acuerdo verbal" con el futbolista, lo que se daría en caso de no cumplir el tercer año de su contrato.

El millonario monto que el PSG deberá pagarle a Mbappé

Sin embargo, el ariete de 26 años negó la legitimidad de esto y afirmó que nunca se coordinaron cifras concretas, por lo que recurrió a sus abogados.

A raíz de esto, la justicia determinó que el PSG le pague a Mbappé cerca de 61 millones de euros, equivalentes a más de 65 mil millones de pesos chilenos.

El monto corresponde al salario y las primas reclamadas que fueron valoradas en unos 55 millones de la divisa europea, a lo que el Tribunal agregó otros 6 millones por vacaciones.

Si bien el atacante de la Selección Francesa presentó una demanda por 260 millones, su abogada valoró la sentencia e instó al Paris Saint-Germain a no presentar la apelación.