The Best 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la esperada ceremonia de la FIFA - Chilevisión

 The Best 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la esperada ceremonia de la FIFA
The Best 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la esperada ceremonia de la FIFA

El mundo del fútbol se viste de gala para los premios The Best, evento que cuenta con presencia chilena por Christiane Endler.

Martes 16 de diciembre de 2025 | 09:04

El mundo del fútbol tiene su gran fiesta este martes, día en que se celebran los tradicionales premios The Best.

La instancia se lleva a cabo en Doha, Qatar, y tiene presencia chilena con Christiane Endler, quien vuelve a ser una de las aspirantes a Mejor Arquera.

Adicionalmente, Ousmane Dembélé asoma como el gran favorito para imponerse al Mejor Jugador de la temporada, lista en la que aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, entre otros.

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia The Best 2025?

La ceremonia de The Best será transmitida en vivo y de manera online por la plataforma FIFA+.

Esta plataforma de streaming emitirá en directo la esperada gala. Para poder verla, tienes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de la ceremonia The Best 2025

La importante instancia inicia a las 13:35 horas de Chile de este martes 16 de diciembre, realizándose en Doha, Qatar.

Los categorías a premiar son las siguientes:

  • Mejor Jugador
  • Mejor Arquero
  • Mejor Entrenador masculino
  • Mejor Jugadora
  • Mejor Arquera
  • Mejor Entrenador o Entrenadora Fútbol Femenino
  • Premio Puskás (Mejor Gol masculino)
  • Premio Marta (Mejor Gol femenino)
  • Premio Afición de la FIFA

