The Best 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la esperada ceremonia de la FIFA - Chilevisión

El mundo del fútbol tiene su gran fiesta este martes, día en que se celebran los tradicionales premios The Best.

La instancia se lleva a cabo en Doha, Qatar, y tiene presencia chilena con Christiane Endler, quien vuelve a ser una de las aspirantes a Mejor Arquera.

Adicionalmente, Ousmane Dembélé asoma como el gran favorito para imponerse al Mejor Jugador de la temporada, lista en la que aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, entre otros.

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia The Best 2025?

La ceremonia de The Best será transmitida en vivo y de manera online por la plataforma FIFA+.

Esta plataforma de streaming emitirá en directo la esperada gala. Para poder verla, tienes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de la ceremonia The Best 2025

La importante instancia inicia a las 13:35 horas de Chile de este martes 16 de diciembre, realizándose en Doha, Qatar.

Los categorías a premiar son las siguientes:

Mejor Jugador

Mejor Arquero

Mejor Entrenador masculino

Mejor Jugadora

Mejor Arquera

Mejor Entrenador o Entrenadora Fútbol Femenino

Premio Puskás (Mejor Gol masculino)

Premio Marta (Mejor Gol femenino)

Premio Afición de la FIFA