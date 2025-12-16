The Best 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la esperada ceremonia de la FIFA - Chilevisión

El mundo del fútbol se viste de gala para los premios The Best, evento que cuenta con presencia chilena por Christiane Endler.
Martes 16 de diciembre de 2025 | 09:04
El mundo del fútbol tiene su gran fiesta este martes, día en que se celebran los tradicionales premios The Best.
La instancia se lleva a cabo en Doha, Qatar, y tiene presencia chilena con Christiane Endler, quien vuelve a ser una de las aspirantes a Mejor Arquera.
Adicionalmente, Ousmane Dembélé asoma como el gran favorito para imponerse al Mejor Jugador de la temporada, lista en la que aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, entre otros.
La ceremonia de The Best será transmitida en vivo y de manera online por la plataforma FIFA+.
Esta plataforma de streaming emitirá en directo la esperada gala. Para poder verla, tienes ingresar con tu respectivo usuario y clave.
La importante instancia inicia a las 13:35 horas de Chile de este martes 16 de diciembre, realizándose en Doha, Qatar.
Los categorías a premiar son las siguientes:
Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2025 se conocerán en un evento especial que se celebrará en Doha (Qatar) el martes 16 de diciembre de 2025.
Más información y dónde verlo 👇https://t.co/oJailNHtnO pic.twitter.com/zoXXbzKqaQ
Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2025 se conocerán en un evento especial que se celebrará en Doha (Qatar) el martes 16 de diciembre de 2025.