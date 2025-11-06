Nueva polémica de Lamine Yamal: El gesto que realizó a hinchas en duelo de Champions League - Chilevisión

Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la polémica. Ahora, el delantero realizó un inesperado gesto en el empate del Barcelona ante el Brujas por la Champions League.

El zurdo fue titular y convirtió un golazo en la igualdad 3-3 por la fecha 4° de la fase de liga, donde soportó los constantes silbidos e insultos de la hinchada belga en el Estadio Jan Breydel.

El choque tuvo un incierto final con el gol anulado a Romeo Vermant por un foul al arquero Wojciech Szczęsny, lo que desató la molestia de la parcialidad local.

Lamine Yamal responde a silbidos con polémica gesto

Tras la determinación del juez Anthony Taylor, a instancias del VAR, generó la alegría del joven de 18 años que enfocó su mirada hacia una de las tribunas.

De manera desafiante, Yamal sonrió y lanzó besos hacia los aficionados, situación que fue captado por una de las cámaras laterales.

Consultado sobre los constantes silbidos, el ariete español respondió: "Creo que no es casualidad. Si me pitan (silban) es porque saben que hago bien mi trabajo en el campo. No me preocupo por eso".

El atacante sumó un nuevo capítulo en sus recientes polémicas, entre las que están los cruces con jugadores del Real Madrid y las acusaciones de infidelidad tras terminar su relación con Nicki Nicole.