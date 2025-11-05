Hinchas repletaron de comentarios Instagram de Luis Díaz tras patada a Hakimi en la Champions - Chilevisión

Luis Díaz tuvo una jornada agridulce en la Champions League. El colombiano brilló en la cancha al marcar un doblete en la victoria 2-1 de Bayern Múnich sobre el PSG este miércoles.

Sin embargo, la alegría se vio manchada por una brutal patada sobre Achraf Hakimi que le terminó costando la expulsión en el Parque de Los Príncipes.

El delantero se barrió por atrás sobre la pierna del marroquí, quien tuvo que ser reemplazado en un hecho que podría traer graves consecuencias a pocos meses de que comience el Mundial 2026.

Así quedó el Instagram de Luis Díaz

La situación generó la furiosa reacción de algunos hinchas, quienes se fueron inmediatamente al Instagram del atacante cafetero.

Lamentablemente, Díaz sufrió varios insultos racistas de parte de fanáticos de Marruecos y de la propia afición del PSG.

Tras el fatídico suceso, El Guajiro respondió con un mensaje en el que remarcó que vivió una noche "llena de emociones", valorando el esfuerzo de su equipo.

Además, le mandó todo su apoyo a Hakimi buscando acabar con la polémica.

