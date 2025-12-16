Jorge Almirón tiene nuevo equipo: Dirigirá a un campeón del mundo y disputará la Copa Libertadores - Chilevisión

Jorge Almirón vuelve al ruedo. Tras su mediática salida de Colo Colo, el argentino fue oficializado este lunes como nuevo entrenador de Rosario Central.

A cuatro meses de dejar Los Albos, donde estuvo por un año y medio, el reconocido estratega aceptó la oferta del Canalla con miras a la campaña 2026.

El ex adiestrador del Cacique tomará el cargo que dejó Ariel Holan, quien salió de común acuerdo con la dirigencia una vez culminada la actual temporada.

Jorge Almirón disputará la Copa Libertadores

El principal desafío de Almirón en Rosario Central será la Copa Libertadores, torneo al que el club clasificó tras ser el primero en la tabla anual de la liga local.

Precisamente, esto le permitió ser coronado como campeón de la Liga Profesional 2025, reconocimiento que se decidió en las oficinas de la AFA y que generó varios cuestionamientos.

El plantel de su nuevo club tiene una figura preponderante: Ángel Di María, campeón del mundo en Qatar 2022 que regresó a mediados del 2025 al elenco de sus amores.

Ahora, el recién asumido DT de Los Canallas tiene la tarea de armar un equipo competitivo pensando en el futuro, donde no se descarta que contacte a algunos de sus ex dirigidos en Colo Colo.