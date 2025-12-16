The Best: Dembélé es elegido Mejor Jugador y golazo de chilena gana el Puskás - Chilevisión

Ousmane Dembélé, delantero del PSG, fue premiado este martes como el Mejor Jugador de la temporada en The Best.

El francés de 28 años superó a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, obteniendo el prestigioso galardón por primera vez en su carrera.

En la ceremonia realizada en Qatar, se distiniguió al futbolista clave en la obtención de los parisinos de la Champions League a mediados de año.

Precisamente, el conjunto galo lideró los premios debido a que Luis Enrique fue premiado como el Mejor Entrenador del Año.

La única chilena en carrera era Christiane Endler, quien no pudo coronarse como la Mejor Arquera de la temporada al ser superada por la la inglesa Hannah Hampton.

Santiago Montiel se queda con el Puskás

En la jornada también se distinguió a Gonzalo Montiel, jugador de Independiente que fue distinguido con el Premio Puskás FIFA 2025.

El volante del Rojo se llevó el galardón gracias a su tremendo golazo de chilena ante Independiente de Rivadavia en mayo de este año, luciéndose con una brillante chilena.

Con esto, el joven de 25 años se convirtió en el tercer futbolista argentino en ganar el trofeo, igualando a Erik Lamela (2021) y Alejandro Garnacho (2024).