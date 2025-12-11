Remezón en Argentina: Ariel Holan dejo de ser DT de Rosario Central a semanas de cuestionado título - Chilevisión

Sorpresa total en Argentina. Ariel Holan puso fin a su ciclo en Rosario Central y no será el entrenador en la próxima temporada.

La noticia fue dada a conocer este jueves por el propio Canalla en redes sociales, donde informaron que la decisión se tomó "de común acuerdo".

"Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", señalaron.

A semanas de polémico título: Ariel Holan se va de Rosario Central

El término de la etapa llegó a pocas semanas del cuestionado título que se le entregó al elenco de Arroyito, el que se determinó en una oficina.

En concreto, Rosario Central fue coronado como campeón de la Liga Profesional 2025, reconocimiento que llegó por ser primero en la tabla anual y que no estaba estipulado en las bases.

Si bien la AFA indicó que hubo un respaldo "unánime" de partes de los clubes para oficializar el tema, Estudiantes de La Plata salió al paso y aseguró de manera pública no se realizó ninguna votación.

La entrega del trofeo se realizó una actividad en la que se convocó al propio ex DT de Universidad Católica y a Ángel Di María, quienes se sacaron una foto junto al presidente del fútbol trasandino Claudio "Chiqui" Tapia.