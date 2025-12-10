El curioso elogio de ex DT de Nacional a Eduardo Vargas: “Te rompe los ojos” - Chilevisión

El paso de Eduardo Vargas por Nacional de Uruguay sigue dando que hablar. Ahora, el que alzó la voz fue Pablo Peirano, su ex entrenador en el Bolso.

Turboman tuvo un breve ciclo en el Decano charrúa en el primer semestre de este 2025, donde se realizó una fuerte inversión por parte de la dirigencia.

Sin embargo, el rendimiento del chileno no fue el esperado y terminó saliendo del club a solamente seis meses de su arribo.

Pablo Peirano elogió a Eduardo Vargas

En entrevista con El Espectador Deportes, el ex entrenador del Tricolor fue consultado por el desempeño del ariete y comentó: "Es buena pregunta. Hablamos mucho con Vargas, él comenta que el fútbol de acá es muy atípico. La pelota te la tocan cuatro o cinco veces".

Peirano remarcó que Vargas "no tuvo ese partido con cariño de la gente, siempre estaba queriendo demostrar desde sus pergaminos. Es un animal para entrenar. Te rompe los ojos. Es como el Diente (Nicolás) López o Gonzalo Petit, que con el tiempo le ganó la pulseada. Era más efectivo".

"La sensación del fin de semana no se sentía. No es un jugador que entrene de una manera y juegue de otra. No pasa por ese lado. Pero no logró en la cancha disfrutar del entorno. Cada partido era algo pesado. La gente se lo demostraba y no se sintió cómodo", agregó.

El adiestrador insistió en que el actual jugador de Audax Italiano perdió el puesto con Petit, remarcando que "con poco tiempo de Vargas o mucho, el equipo funcionaba igual. Ganaba y era efectivo. Era un jugador que cumplía".

Durante su breve etapa en el Bolso, el oriundo de Renca disputó un total de 16 partidos en los que marcó solamente 2 goles.