Flamengo vs Cruz Azul: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Intercontinental - Chilevisión

Flamengo salta nuevamente a la cancha en busca de seguir su tremenda racha, enfrentando este miércoles al Cruz Azul por la Copa Intercontinental.

Con Erick Pulgar como pieza clave, el Mengao se mide a los mexicanos en los cuartos de final del torneo que junta a los campeones de cada confederación, al cual accedieron por ganar la Copa Libertadores.

El ganador de este cruce, denominado "Derbi de las Américas" se enfrentará al Pyramids de Egipto en semifinales, mientras que en la gran final espera el poderoso PSG.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Flamengo vs Cruz Azul?

El partido de Flamengo ante Cruz Azul, válido por los cuartos de final de la Copa Intercontinental, será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO también emitirá este tremendo choque de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Flamengo y Cruz Azul por la Copa Intercontinental

El compromiso del cuadro brasileño contra La Máquina inicia a las 14:00 horas de Chile de este miércoles 10 de diciembre.

El recinto para este esperado cruce es el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar, donde se espera un gran marco de público.