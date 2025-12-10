Real Madrid vs Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Champions League - Chilevisión

Real Madrid recibe al Manchester City en un partido de miedo este miércoles, dando vida a la fecha 6° de la fase de liga de la Champions League.

El Merengue tiene un desafío de marca mayor en medio de un complejo momento, donde el entrenador Xabi Alonso otra vez es cuestionado tras la reciente derrota ante el Celta de Vigo por la liga local.

Por su parte, los dirigidos por Pep Guardiola necesitan ganar para no seguir perdiendo terreno en el certamen internacional, al que solamente le quedan dos jornadas para el cierre de la ronda inicial.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs Manchester City?

El partido de Real Madrid ante Manchester City, válido por la fecha 6° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este importante cotejo de manera online. Para poder verlo, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League

El encuentro de los españoles contra el conjunto inglés inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 10 de diciembre.

El crucial compromiso se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el francés Clément Turpin.