Sigue dulce: Flamengo tumba a Cruz Azul en áspero partido y sueña con la Copa Intercontinental - Chilevisión

Flamengo sigue en racha. El Mengao se hizo fuerte y venció 2-1 este miércoles al Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental.

Tras ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao, el Fla va por más y tumbó en Qatar a los mexicanos en Derbi de las Américas que junta a los campeones de todas las confederaciones.

Con Erick Pulgar desde el arranque, el cuadro carioca se impuso con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, mientras que Jorge Sánchez había colocado el empate parcial para La Máquina Celeste.

Con este triunfo, el representante de Sudamérica se metió en las semifinales y chocarán contra el Pyramids de Egipto.

El ganador de dicho cruce irá contra el poderoso PSG de Luis Enrique y compañía, que espera en la final al ser el actual monarca de la Champions League.

¿Cuándo se juega la semifinal de la Copa Intercontinental?

El partido entre Flamengo y Pyramids, válido por las semifinales de la Copa Intercontinental, se jugará el sábado 13 de diciembre en Qatar.

Por su parte, la final está fijada para el miércoles 17 de este mes.