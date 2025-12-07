“No estamos contentos”: Clark lamenta final del campeonato con la U cuarta y sin cupo a la Libertadores - Chilevisión

El máximo directivo de Universidad de Chile, Michael Clark, alzó la voz luego de que los azules finalizaran cuartos en el Campeonato Nacional 2025 y no lograran otro de sus objetivos, que era clasificar a la Copa Libertadores en vez de a la Sudamericana.

Tras la victoria de su equipo por 3-2 ante Deportes Iquique, el timonel de Azul Azul analizó lo que fue la temporada de la U, señalando que "hay que sacar conclusiones. Hablar de fracaso es duro porque fue un año largo [...], pero efectivamente la U siempre tiene la obligación de ganar".

En la misma línea, reconoció que "estamos tranquilos con lo que se ha hecho, pero no esamos contentos" con los resultados finales del club, puesto que "no es lo que nosotros creíamos. El plantel lo armamos para salir campeón".

Respecto a la continuidad de Gustavo Álvarez en la banca de los azules, Clark indicó que existe una conversación pendiente y fue enfático en señalar que "hay que empezar a trabajar; él tiene un contrato vigente, pero el amor a la fuerza no funciona".

Asimismo, señaló que "los tiempos del club son cortos", por lo que Manuel Mayo, gerente deportivo de la U, ya se encuentra trabajando en fortalecer el plantel y el cuerpo técnico que, a su juicio: "Es el mejor plantel del fútbol chileno".

Finalmente, el director de Azul Azul defendió su gestión y afirmó que "el día que piensa que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado, pero yo me siento bastante orgulloso de lo que se ha hecho en la U. Desde que nosotros la tomamos, al día de hoy, somos un club distinto".