Cristóbal Campos arremete contra Michael Clark: Lo trató de “payaso” e hizo dura acusación - Chilevisión

Durísimas palabras lanzó Cristóbal Campos contra Michael Clark, presidente de Azul Azul que fue sancionado recientemente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El ex arquero de Universidad de Chile arremetió contra el dirigente, afirmando que es "el mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada, sin saber nada y excusándose para sacarme del club, hasta el día de hoy sin dar la cara"

"Sin esperar la resolución de un juez, (vendido de FF) el mismo que me dejó sin nada teniendo un año de contrato", señaló.

La dura acusación de Cristóbal Campos contra Michael Clark

En una historia de Instagram, el guardameta apuntó que el directo "nos dejó tirado" en un mal momento del club, realizando una fuerte acusación.

"Querías tenerme un año corriendo fuera de la cancha como (Marcelo) Cañete. El que ahora levanta una copa y se vende con la gente hasta tirándole mier... a las otras instituciones", sostuvo.

Campos no se quedó ahí y continuó: "Supieran los que te conocemos que no tienes conocimiento de lo que es el fútbol, sólo un aficionado de camisa y corbata del rugby. Un títere más de los que ya sabemos".

Junto al emoji de un payaso, el futbolista de 26 años sentenció: "Cuando se hace el mal, no puedes tapar el sol con un dedo. Inepto".

Mira la historia acá