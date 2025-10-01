El club chileno que le abrió las puertas a Cristóbal Campos: Ya se sumó a los entrenamientos - Chilevisión

A poco más de un año su accidente de tránsito, que derivó en la amputación de su pie derecho, Cristóbal Campos sigue dando muestras de que está avanzando en su recuperación.

En su lucha por volver al fútbol, el arquero sorprendió al aparecer en las prácticas de un conocido club que no dudo en abrirle las puertas.

Se trata de Provincial Talagante, quienes confirmaron que el portero de 26 años se sumó a los entrenamientos.

Provincial Talagante le dio la bienvenida a Cristóbal Campos

En sus redes sociales, El Brujo le dio la bienvenida al formado en Universidad de Chile, calificándolo como "un verdadero Luchador".

"Orgullo total como institución ser parte de este proceso en el que nuestro Cristóbal Campos sigue su incansable lucha por volver bajo los tres palos", agregaron.

El conjunto que milita en la Tercera B, equivalente a la quinta división, agregó: "Resiliencia, sacrificio, perseverancia, liderazgo y esas ganas inmensas de volver, harán que cada esfuerzo valga la pena".

"Bienvenido a esta etapa, disfruta, sé feliz y sigue recuperándote en casa, junto al cuadro Brujo".