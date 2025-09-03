El potente mensaje de Cristóbal Campos a un año de su accidente: “Hagan lo que aman” - Chilevisión

Una profunda reflexión lanzó Cristóbal Campos este martes, día en que se cumplió un año de su fatal accidente automovilístico.

El arquero que militaba en San Antonio Unido chocó en la Ruta 78 la madrugada de aquella jornada, hecho que terminó en la amputación de parte de su pie derecho.

Pese al durísimo golpe, el guardameta se levantó y comenzó con su recuperación, siendo apoyado por su familia, amigos y diversas organizaciones.

El mensaje de Cristóbal Campos a un año del accidente

En una historia de Instagram, Campos comentó: "A un año de vivir lo más difícil, lo más terrible, lo más doloroso que había podido sentir físicamente y emocionalmente. La vida se trata de decisiones, he aprendido a vivir, a sanar, a mejorar como persona".

El ex jugador de Universidad de Chile valoró su tratamiento y apuntó que "hoy estamos de pie en tan poco tiempo. Logramos lo imposible en menos de un año".

"Valoren, quiéranse, hagan lo que aman, lo que les apasione y nunca dejen de creer en sí mismos, nadie va a venir a hacer por ti lo que tú no quieras hacer por ti mismo", agregó.

Por último, el joven de 26 años hizo un llamado: "Jamás se dejen manipular, que los hagan sentir menos, no se guarden cosas y el único perdón verdadero es el de Dios. Obren bien que el señor guía tu camino".

"2 de septiembre, el pu... día que cambió todo. Vamos nomá", sentenció.

Mira el mensaje acá