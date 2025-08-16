“Se quebró dentro de mí”: Cristóbal Campos se sinceró sobre la etapa más dura de su vida - Chilevisión

Este viernes Cristóbal Campos asistió a Podemos Hablar para conversar con Diana Bolocco sobre el grave accidente que sufrió en septiembre del año pasado.

Debido a las secuelas de ese accidente el ex guardameta de Universidad de Chile sufrió la amputación de su pie.

"Pasé un episodio de infidelidad y eso me hizo un quiebre"

Campos comenzó señalando que "llevaba muchos años guardándome muchas cosas. El día de mi accidente fui completamente frío, solo pensé en mí y tomé la decisión de quitarme la vida porque necesitaba un descanso".

"Un último respiro, son decisiones donde uno toca fondo y no sabe cómo manejarlo. Me había cegado que era mi única salida", continuó.

El arquero detalló que esa noche, mientras manejaba, realizó dos llamadas para decir adiós."Hablé con mi expareja y con mi mejor amigo, prácticamente me estaba despidiendo, pero con otras palabras para que no fuera tan fuerte para ellos".

Aunque en mayo pasado confesó en una entrevista que había intentado quitarse la vida, no había profundizado en los motivos. Esta vez explicó que la decisión estuvo ligada a un complejo momento personal.

"Vi cosas, viví más de un episodio de cosas muy fuertes y tener que perdonar cosas que no son perdonables. Era la primera mujer que tenía en mi vida", señaló.

En esa línea, contó que los problemas empezaron en un viaje que hicieron juntos: "Pasé un episodio, que lo presencié, de infidelidad, y eso me hizo un quiebre por dentro que no me volví a recuperar más".

"Es algo que, la verdad, los días para adelante ya no eran los mismos", dijo detallando.