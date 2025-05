“Busco ayudar mucho a la gente. Si hoy en día pudiera cambiar también esa imagen que tenía, lo haría. Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente", confesó el exarquero.

El exarquero de la Universidad de Chile y de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, concedió una entrevista donde reconoció que intentó quitarse la vida durante el accidente automovilístico que sufrió en noviembre de 2024 y que le costó la amputación de su pie.

"Va a ser fuerte quizás lo que voy a decir. Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más.", dijo a Gonzalo Fouillioux.

"Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, confesó el exfutbolista en el programa Íntimo de TNT Sports.

Sobre su tiempo en La U, relató que "me tocó jugar bastante tiempo con esto que no me dejaba dormir en los días de concentración, porque estaba con medicación psiquiátrica. Llegaba al camarín y (...) tomaba café, guaraná, mucha Red Bull, para poder encenderme".

En esa línea, el exguardameta recordó cuando tuvo que transparentar la situación. “Me tocó hablar de la situación de mi depresión también ante los medios, ante mis compañeros que también me hizo mal porque me hizo muy vulnerable y así fui bajando mi tema emocional”, dijo.

“Quiero ser un ejemplo para la gente”

Tras sobrevivir al accidente y recibir innumerables muestras de apoyo, Campos afirmó que todavía padece depresión: "Busco ayudar mucho a la gente", manifestó.

"Si hoy en día pudiera cambiar también esa imagen que tenía, lo haría. Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente”, comentó", comentó en la conversación.

“Era un sube y baja de mi estado emocional que al final no lo pude controlar", agregó. "Hoy en día estoy con exámenes todas las semanas, me he cuidado mucho. Claramente iba a un exceso de velocidad que no correspondía que me llevó a hacer lo que hice”, ceró el oriundo de Lonquén.

No estás solo: ¿Dónde pedir ayuda sin costo para tu salud mental?

Existen una serie de iniciativas públicas y privadas para quienes deseen orientación o asistencia en caso de presentar problemas relacionados con su salud mental.

- Salud Responde 600 360 7777 (opción 1)

Responde a necesidades de información de la población en múltiples materias asociadas a la salud. Específicamente para salud mental, cuenta con psicólogos para entregar orientación profesional y ayuda en situaciones de crisis.

- Hablemos de todo de INJUV

Es una plataforma virtual que permite a los y las jóvenes acceder a información relacionada al autocuidado, bienestar físico y mental. Ofrece hablar con una psicóloga o psicólogo en el chat de atención de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 17:00 horas

- Fundación Todo Mejora

Entrega apoyo y orientación para la prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT+. A través del chat gratuito "Hora Segura", bajando aplicación en celular o vía correo electrónico apoyo@todomejora.org.

- Psicólogos Voluntarios de Chile

Ofrece contención emocional y primera ayuda psicológica gratuita. Puedes solicitar atención en el sitio web psicologosvoluntarios.cl o llamando al +569 7559 2366 (todos los días de 10:00 a 19:00).

- Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Chile

Psicoterapia online al alcance de todos: Formulario de atención y más información en www.facso.uchile.cl/psicologia/caps/index.html