Copa UC Sub 17: Argentina se consagra campeón tras derrotar a La Roja en el Claro Arena - Chilevisión

La selección chilena se quedó sin la Copa UC tras caer por 2-1 frente a Argentina en un partido válido por la final del certamen disputado en el Claro Arena.

Las fallas defensivas en los primeros minutos del encuentro permitieron que los trasandinos se pusieran en ventaja y mantuvieran el marcador pese a que los locales presionaran con un jugador más en cancha durante la segunda mitad.

Con este resultado, los dirigidos por Ariel Leporati finalizan su participación segundos en un podio que cierra la selección de Perú en el tercer puesto.

En el primer tiempo, el país trasandino mostró un juego superior a La Roja y aprovechó algunas fallas defensivas para ponerse en ventaja en el primer tercio del encuentro.

Al minuto 14 de partido, el joven Giovanni Baroni consiguió un rebote del arquero Máximo Hernández para poner el 1-0 a favor de los argentinos. Un par de jugadas más tarde, fue el mismo Baroni quien amplió la ventaja para los albicelestes a los 19 minutos.

Por su parte, los nacionales volvieron a meterse en el encuentro luego de que Lucas López conectara una pelota detenida con la cabeza y pusiera el 2-1 a los 22 minutos.

Ya en el segundo tiempo, Argentina se quedó con uno menos y parecía ser que el partido se abría para los chilenos. Sin embargo, el marcador no se movió y Argentina se coronó campeón de la Copa UC 2025.