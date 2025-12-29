Máxima distinción: Ignacio Torres y Erick Pulgar ganan el premio Mejor de los Mejores - Chilevisión

Este lunes se realizó la tradicional premiación del Círculo de Periodistas Deportivos (CPD), instancia en la que se valora a los mejores atletas chilenos de la temporada.

La ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Las Condes estuvo plagada de emoción, donde se conoció al Mejor de los Mejores.

En ganador del deporte paralímpico fue Ignacio Torres, tenimesista que en agosto fue número uno del mundo en la clase 6 del ITTF World Para Ranking.

Erick Pulgar cierra el 2025 como el Mejor de los Mejores

En el ámbito convencional, el prestigioso galardón fue para el futbolista Erick Pulgar, campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores con el Flamengo.

El antofagastino tuvo una temporada soñada, ratificando su titularidad en uno de los clubes más exigentes del mundo y que sueña con seguir en lo alto.

El volante iguala la línea de Elías Figueroa, Iván Zamorano, Sebasián Rozental, Marcelo Salas, Matías Fernández, Claudio Bravo y Christiane Endler como otros jugadores que obtuvieron el premio.

En total, se repartieron 70 distinciones (56 convencionales y 14 paralímpicas) en una ceremonia en la que participaron diversas autoridades.