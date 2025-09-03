Otro golpe a la U: Ratifican drástica sanción a Franco Calderón por expulsión ante Colo Colo - Chilevisión

Dos fechas de castigo recibió el defensa de Universidad de Chile Franco Calderón por parte del Tribunal de Disciplina, luego de ser expulsado en el Superclásico ante Colo Colo.

El zaguero vio la tarjeta roja en la medianía del primer tiempo por una fuerte infracción sobre Vicente Pizarro, dejando tempranamente a Los Azules con un hombre menos en el Estadio Monumental.

La acción terminó siendo clave en el duelo que terminó con victoria para Los Albos, complicando al cuadro laico en la lucha por el título a falta de ocho fechas para el final de la Liga de Primera.

Los partidos de la U que se perderá Franco Calderón

Con esta sanción, el argentino se perderá los partidos del Romántico Viajero contra La Serena y Palestino, donde el segundo de ellos es vital en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores.

Calderón podrá reaparecer recién contra Universidad Católica, el que será el primer clásico a disputarse en el Claro Arena y que será por la jornada 25° del torneo.

Dicho compromiso se disputará el fin de semana del 26 de octubre en un horario por confirmar.

Cabe recordar que el campeonato estará en receso entre fines de septiembre y mediados de octubre por la realización del Mundial Sub 20 en Chile.