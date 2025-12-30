Una carta lo cambió todo: La particular forma en la que Francisco Meneghini conoció a Marcelo Bielsa - Chilevisión

Francisco Meneghini es el nuevo entrenador de Universidad de Chile. Paqui dejó atrás su etapa en O'Higgins y este lunes fue oficializado en Los Azules.

El estratega tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera a sus 37 años, llegando a un grande del país tras haber trabajado de asistente, ayudante de campo y estratega en diferentes equipos.

Los inicios del argentino se remontan a su natal Rosario, ciudad en la que creció y en la que tuvo la oportunidad de conocer a Marcelo Bielsa, quien posteriormente lo reclutó a su staff.

El origen del vínculo entre Francisco Meneghini y Marcelo Bielsa

En entrevista con el periodista Manuel De Tezanos hace algunos años, el nuevo adiestrador del cuadro laico reveló que se contactó con el Loco por medio de Inés, la hija mayor.

"Yo iba al colegio con ella, eramos compañeros en cuarto medio. Yo siempre fui fanático del fútbol, jugaba y me encantaba. Inés sabía eso y ella me dijo que si quería conocer a Marcelo, ella me hacía el puente".

A raíz de eso, Meneghini escribió una carta en la que le hizo preguntas sobre tácticas de fútbol. Al tenerla en sus manos, Bielsa lo llamó por teléfono y le indicó que se las contestaría en persona.

Tras la primera reunión, el experimentado DT lo recibió en una oficina en la que trabajaba su cuerpo técnico, quienes en esa época analizaban los partidos del Mundial de Alemania 2006.

Al año siguiente, el rosarino aceptó la oferta de Chile e invitó a Paqui a trabajar en La Roja, no sin antes hablar con su madre por un importante detalle.

"Llamó a mi mamá porque en ese momento era menor de edad. Ella me tenía que autorizar a viajar. Mis padres no me pusieron ninguna traba, todo lo contrario, me dijeron que siguiera para adelante y empezó mi historia", comentó en esa oportunidad.

Tras la salida de Bielsa, Meneghini se mantuvo en el país y trabajó con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, asumiendo como DT principal en Unión La Calera el 2018.