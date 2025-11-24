 El llamativo gesto de Jorge Sampaoli tras agónica derrota en final de la Copa Sudamericana - Chilevisión
El llamativo gesto de Jorge Sampaoli tras agónica derrota en final de la Copa Sudamericana

El casildense no ocultó su frustración por la caída de Atlético Mineiro ante Lanús, cuadro que levantó el trofeo al imponerse en penales.

Lunes 24 de noviembre de 2025 | 09:19

Muy frustrado se mostró Jorge Sampaoli tras caer en la final de la Copa Sudamericana, donde Lanús venció en penales a su Atlético Mineiro.

El Galo fue superior en los 120 minutos disputados, pero no concretó sus opciones y fue el Granate el que alzó el trofeo al imponerse 5-4 desde los 12 pasos.

Tras el encuentro, el entrenador del conjunto brasileño tuvo un llamativo gesto con la medalla que se le entregó, el cual no pasó desapercibido.

Jorge Sampaoli se saca la medalla del segundo lugar

En la ceremonia de premiación, el ex estratega de La Roja recibió la presea, sacándosela del cuello de forma inmediata.

El argentino no aguantó ni siquiera para terminar de saludar a los dirigentes que estaban en la fila, abrazándose con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y le dio la mano a Pablo Milad, mandamás de la ANFP.

El momento fue captado por la transmisión oficial, instancia en la que se ve el rostro de total amargura del casildense.

Además de no poder consagrarse con el Mineiro, Sampaoli dejó pasar la chance de convertirse en el primer entrenador en ganar dos veces la Copa Sudamericana (lo hizo con la U el 2011).

Mira el momento acá

