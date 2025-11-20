Más que una final: El inédito registro que podría lograr Jorge Sampaoli en la Copa Sudamericana - Chilevisión

Jorge Sampaoli está a solamente un paso de volver a hacer historia. El argentino disputará con el Atlético Mineiro la gran final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

El partido será mucho más que una definición para el casildense, quien tiene una enorme oportunidad para volver a quedar en la historia grande del fútbol continental.

Jorge Sampaoli podría hacer historia en la Copa Sudamericana

En concreto, el trasandino podría convertirse en el primer estratega en obtener por segunda vez el ansiado trofeo.

Curiosamente, ningún adiestrador se ha "repetido el plato" en las 23 ediciones anteriores del torneo, el cual tuvo Rubén Darío Insúa como primer ganador con San Lorenzo el 2002.

Sampaoli lo consiguió el 2011 en la final inolvidable campaña con Universidad de Chile, imponiéndose a Liga de Quito al triunfar en la ida y en la vuelta.

Por si fuera poco, el DT tiene la chance de "vengar" a Los Azules, eliminados en las semifinales a manos del Granate en una polémica llave que sigue generando ruido.

¿Cuándo juegan Lanús y Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana?

El partido entre Lanús y Atlético Mineiro está programado para el sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.