Colo Colo venció a Unión Española y se mantiene en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana - Chilevisión

Este sábado Colo Colo venció a Unión Española en un encuentro válido por la fecha 27 del Campeonato Nacional, mantiendo viva su intención de asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

Los albos se llevaron los tres puntos tras derrotar por 2 a 1 a los hispanos, esto pese a jugar por casi media hora con un hombre menos tras la expulsión del defensor Jonathan Villagra.

A los 28´, Claudio Aquino filtró un preciso pase en profundidad para Javier Correa, quien se metió al área, eludió a un defensor y definió con categoría para poner el 1-0 a favor de Colo Colo.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Pablo Aránguiz igualó el marcador con un tiro libre perfecto a los 43’, dejando sin opciones al portero Fernando De Paul.

En el 79' Tomás Alarcón remató directo al primer palo y marcó el 2-1 para los albos, desatando la euforia colocolina.

Lucas Cepeda parecía liquidar el encuentro con un remate cruzado tras un contragolpe a los 95’, pero el VAR intervino y el árbitro terminó anulando el gol por una infracción previa, decretando tiro libre para Unión Española.

Con este resultado, Colo Colo alcanzó los 41 puntos y se ubica momentáneamente en el octavo lugar, a solo dos unidades de Audax Italiano, último clasificado a la Copa Sudamericana 2026. Unión, por su parte, sigue penúltimo con 21 puntos.