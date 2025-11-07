Nuevo cruce en Colo Colo: Arturo Vidal arremete contra dirigente que criticó al plantel - Chilevisión

En medio de la lucha por clasificar a copas internacionales, Arturo Vidal no se guardó nada y le respondió con todo a un dirigente que criticó a los futbolistas de Colo Colo.

El King arremetió contra Ángel Maulén, integrante del bloque opositor de Blanco y Negro que cuestionó la semana pasada al plantel por su desempeño en la temporada 2025.

"Tenemos un plantel que nos ha costado carísimo. También me preocupa mucho el comportamiento, digamos, de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha", comentó el directivo, advirtiendo que el próximo año habrá "problemas de caja" en el club.

La dura respuesta de Arturo Vidal a Ángel Maulén

Consultado por esta situación, el volante aseguró en una actividad que "cuando es un director o el presidente o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros son 100 metros, que vaya y lo diga el camarín".

"Yo no respondo más gente que hable por la prensa o que ustedes digan 'no, me dijo...'", contestó el Rey con molestia.

Vidal recalcó que "no sé quién fue. No lo he visto nunca, no sé quién, si me muestra una foto me daría cuenta, pero me gusta que nos diga las cosas la cara, porque ya mucho comentario ha dañado mucho este año todo lo que ha pasado".

Consultado sobre si estos comentarios cayeron mal en el camarín del Cacique, el mediocampista afirmó que "no lo tomamos en cuenta. Si lo van a decir de frente seguramente lo tomaremos en cuenta y si es un aporte bienvenido sea".

A nivel futbolístico, uno de los referentes de Los Albos se perderá el transcendental partido ante Unión Española por problemas físicos, duelo programado para este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.